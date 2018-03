 Wirtschaft, Handel & Finanzen: GNW-News: 2017: Tecan mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Gewinn

2017: Tecan mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Gewinn

2017: Tecan mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Gewinn

Finanzresultate 2017 und zweite Jahreshälfte

* Auftragseingang von CHF 564.1 Mio. (2016: CHF 503.2 Mio.)

* Jahreswachstum von 11.8% in Lokalwährungen bzw. 12.1% in Schweizer

Franken

* Beide Geschäftssegmente mit zweistelliger Steigerung

* Umsatz von CHF 548.4 Mio. (2016: CHF 506.2 Mio.)

* Jahreswachstum von 8.0% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in Schweizer Franken

* Wachstum in zweiter Jahreshälfte von 8.0% in Lokalwährungen und 8.9% in

CHF

* Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 105.3 Mio. (2016:

CHF 89.0 Mio.)

* Ausgewiesene EBITDA-Marge von 19.2% (2016: 17.6%), inklusive der

Integrationskosten im Zusammenhang mit Übernahmen

* Starke Verbesserung der EBITDA-Marge um 160 Basispunkte, getrieben von

substanziellen Effizienzsteigerungen sowie zum Teil von Einmaleffekten

* Jahresgewinn von CHF 66.5 Mio. (2016: CHF 54.5 Mio.); Steigerung um 22.0%

* Gewinnmarge einschliesslich Integrationskosten von 12.1% (2016: 10.8%)

* Gewinn pro Aktie um 20.9% auf CHF 5.73 erhöht (2016: CHF 4.74)

* Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 99.4 Mio. (2016: CHF 118.8 Mio.;

inklusive einer Rückzahlung von Entwicklungskosten)

Operative Leistungen und andere wichtige Informationen

* Integration der US-amerikanischen SPEware (heute Tecan SP) und

Markteinführung der RESOLVEX Produktlinie zur Probenvorbereitung für die

Massenspektrometrie

* Akquisition der Pulssar Technologies S.A.S. zur Erweiterung des

Technologieportfolios im Partnering Business im Februar 2017; Verlagerung

der Produktion abgeschlossen

* Neue Plattform-Entwicklungsprojekte mit DiaSorin und Sysmex im Partnering

Business unterzeichnet

* Erhöhung der Dividende von CHF 1.75 auf CHF 2.00 pro Aktie vorgeschlagen

Ausblick 2018

* Prognose eines rein organischen Wachstums in Lokalwährungen im mittleren

einstelligen Prozentbereich; mögliche weitere Akquisitionen nicht

berücksichtigt

* Nach Margensprung im Jahr 2017 EBITDA-Marge 2018 von erneut über 19% des

Umsatzes erwartet

Männedorf, Schweiz, 14. März 2018 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und

Gewinn sowie einem starken Wachstum beim Auftragseingang ab.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Ich freue mich sehr über ein

weiteres Jahr, in dem der Umsatz von Tecan deutlich gewachsen ist. Über einen

Dreijahreszeitraum erhöhte sich der Jahresumsatz von Tecan damit insgesamt um

rund CHF 150 Mio. bzw. um 37%. Dies bestätigt unseren Fokus auf organisches

Wachstum sowie auf dessen Ergänzung durch synergetische Akquisitionen. Besonders

hervorzuheben sind dabei unsere wiederkehrenden Umsätze. Deren Anteil am

Gesamtumsatz ist in den letzten Jahren von rund 30% auf nunmehr über 40%

gestiegen.

Einen bedeutenden Erfolg im Berichtsjahr haben wir mit der zügigen und bereits

abgeschlossenen Integration der zwei zuletzt akquirierten Unternehmen erzielt.

Auch bei unseren bestehenden Produkten sehen wir anhaltendes Potenzial, was

durch zweistelliges Wachstum beim Auftragseingang im Berichtsjahr untermauert

wird. Zusammen mit neuen Produkten, sowohl im Life Sciences Business wie auch im

Partnering Business, und der Möglichkeit für weitere Akquisitionen verfügt Tecan

über eine gute Basis für eine weiterhin dynamische Entwicklung."

Im Geschäftsjahr 2017 steigerte Tecan den Auftragseingang um 12.1% auf CHF

564.1 Mio. (2016: CHF 503.2 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg von 11.8% in

Lokalwährungen. Beide Geschäftssegmente konnten hierzu mit einer zweistelligen

Wachstumsrate beitragen. Das organische Wachstum des Auftragseingangs betrug

9.1% in Schweizer Franken bzw. 8.5% in Lokalwährungen. Dank des starken

Auftragseingangs, der die Umsätze überstieg, erhöhte sich auch der

Auftragsbestand per 31. Dezember 2017 deutlich. In der zweiten Jahreshälfte wies

der Auftragseingang mit einem Anstieg von 7.1% in Lokalwährungen ebenso ein

gutes Wachstum auf.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 um 8.3% in Schweizer Franken bzw. 8.0% in

Lokalwährungen auf CHF 548.4 Mio. (2016: CHF 506.2 Mio.). Somit erreichte Tecan

das im März 2017 kommunizierte Jahresziel eines Wachstums des Gruppenumsatzes

von mehr als 6% in Lokalwährungen. Das organische Umsatzwachstum lag bei 4.7% in

Lokalwährungen bzw. 5.0% in Schweizer Franken. Auch in der zweiten Jahreshälfte

setzte sich die positive Umsatzdynamik mit einem Wachstum von 8.0% in

Lokalwährungen bzw. 8.9% in Schweizer Franken fort. Der Anstieg entspricht einem

organischen Wachstum von 5.8% in Lokalwährungen bzw. 6.7% in Schweizer Franken.

Das organische Umsatzwachstum beschleunigte sich damit im Vergleich zur ersten

Jahreshälfte, getrieben vom Partnering Business, das den Umsatz im zweiten

Halbjahr im zweistelligen Bereich steigerte.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen; EBITDA) konnte im Geschäftsjahr 2017 um 18.3% auf CHF 105.3 Mio.

deutlich gesteigert werden (2016: CHF 89.0 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei

19.2% des Umsatzes (2016: 17.6%), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten

in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken.

Damit hat Tecan das kommunizierte Ziel deutlich übertroffen, die ausgewiesene

EBITDA-Marge auf über 18% des Umsatzes zu steigern. Die Margenverbesserung im

Jahr 2017 wurde zum einen durch positive Volumeneffekte bewirkt, zum anderen

durch substanzielle Effizienzsteigerungen in der Beschaffung und Produktion. Der

Grossteil dieser Verbesserungen wirkt nachhaltig über das Berichtsjahr hinaus.

Zudem profitierte Tecan jedoch auch von nicht-wiederkehrenden positiven

Effekten, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren.

Der für das Jahr 2017 ausgewiesene Gewinn stieg um 22.0% und erreichte

CHF 66.5 Mio. (2016: CHF 54.5 Mio.). Dank dem Finanzergebnis erhöhte sich der

Reingewinn etwas stärker als das Betriebsergebnis. Die Gewinnmarge verbesserte

sich um 130 Basispunkte auf 12.1% des Umsatzes (2016: 10.8%). Der Gewinn pro

Aktie steigerte sich um 20.9% auf CHF 5.73 (2016: CHF 4.74).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit entwickelte sich

erwartungsgemäss und lag bei CHF 99.4 Mio. (2016: CHF 118.8 Mio.; inklusive

einer Rückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner). Damit

entsprach der operative Geldzufluss im Berichtsjahr 18.1 % des Umsatzes.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im Berichtsjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um

9.0% in Lokalwährungen und erreichte CHF 306.9 Mio. (2016: CHF 280.2 Mio.); in

Schweizer Franken lag der Umsatz um 9.5% über dem Vorjahreswert. Auf organischer

Basis, ohne die Einbeziehung der Verkäufe von SPEware (jetzt Tecan SP) in den

ersten neun Monaten, erhöhte sich der Umsatz im Jahr 2017 um 3.6% in

Lokalwährungen. Verschiedene Instrumentenplattformen, das Servicegeschäft und

ein erneut starkes Wachstum bei Verbrauchsmaterialien trugen dazu bei. Regional

stach einmal mehr China mit einer hohen Wachstumsrate hervor. Nachdem im ersten

Halbjahr ein besonders hohes Wachstum verzeichnet werden konnte, stiegen die

Umsätze in der zweiten Jahreshälfte um 2.5% in Lokalwährungen und um 3.8% in

Schweizer Franken. Organisch lag die zweite Jahreshälfte mit -0.6% leicht unter

der Vorjahresperiode, die jedoch von Umsätzen aus einem bedeutenden Grossauftrag

profitiert hatte.

Der Auftragseingang im Life Sciences Business übertraf mit einem zweistelligen

Wachstum im Gesamtjahr erneut den Umsatz und wies auch in der zweiten

Jahreshälfte eine erfreuliche Steigerung auf, die ebenfalls deutlich über der

Umsatzentwicklung lag.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um

10.6% auf CHF 50.5 Mio. (2016: CHF 45.7 Mio.), einschliesslich

akquisitionsbedingter Kosten für die Integration von Tecan SP. Diese positive

Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum, einer höheren

Bruttomarge sowie aus weiteren Effizienzsteigerungen. Die Betriebsrendite

erhöhte sich um 30 Basispunkte auf 15.9% des Umsatzes (2016: 15.6%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz

von CHF 241.5 Mio. (2016: CHF 226.0 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg um

6.7% in Lokalwährungen und um 6.9% in Schweizer Franken. Die Akquisition von

Pulssar Technologies, seit 1. März 2017 in der Jahresrechnung konsolidiert,

hatte wie erwartet nur eine geringe Auswirkung auf die Umsätze. Auf organischer

Basis, ohne Einbeziehung der Verkäufe von Pulssar, erhöhte sich der Umsatz im

Geschäftsjahr 2017 um 6.1% in Lokalwährungen. Die Umsatzsteigerung wurde trotz

einer hohen Basis im Vorjahr erzielt, als die Entwicklung in der ersten

Jahreshälfte von der grösseren letzten Bestellung einer auslaufenden

Instrumentenplattform profitiert hatte. Die fehlenden Umsätze aus dieser

Instrumentenplattform konnten durch neue Instrumentenplattformen und durch ein

starkes Wachstum im Komponentengeschäft sowie bei Serviceleistungen und

Verbrauchsmaterialien mehr als kompensiert werden.

Nach dem leichten Rückgang in den ersten sechs Monaten beschleunigte sich die

Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte deutlich, mit Wachstumsraten von

16.4% in Lokalwährungen und 16.6% in Schweizer Franken. Organisch entspricht

dies einem Wachstum im zweiten Halbjahr von 15.5% in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017

mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Partnering Business (Gewinn vor Zinsen und Steuern;

EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2017 um 26.2% auf CHF 42.6 Mio. (2016: CHF 33.8

Mio.). Auch in diesem Geschäftssegment waren das Umsatzwachstum, eine höhere

Bruttomarge sowie Effizienzsteigerungen die entscheidenden Faktoren für die

Gewinnsteigerung. Die Betriebsrendite stieg um 270 Basispunkte auf 17.5% des

Umsatzes (2016: 14.8%), auch wegen nicht-wiederkehrender positiver Effekte und

weil in der Vorjahresperiode noch höhere Kosten für die Integration im

Zusammenhang mit der Sias-Übernahme angefallen waren.

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 in Lokalwährungen um 3.6% und in

Schweizer Franken um 3.0% unter dem Vorjahreswert. Das Life Sciences Business

verzeichnete im Berichtsjahr ein Umsatzwachstum. Die insgesamt negative

Entwicklung war hauptsächlich aus dem positiven Einmaleffekt im ersten Halbjahr

2016 entstanden, der im Geschäftssegment Partnering Business angefallen war und

zu einer hohen Vergleichsbasis führte. Mit einem deutlichen Umsatzplus in der

zweiten Jahreshälfte konnte aber ein Grossteil der negativen Entwicklung in den

ersten sechs Monaten des Jahres aufgeholt werden.

In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 sowohl in

Lokalwährungen wie auch in Schweizer Franken um 19.6%. Das Life Sciences

Business verzeichnete in dieser Region ein hohes Wachstum, welches vom

erstmaligen Beitrag der SPEware-Produkte profitierte. Ebenso wuchs das

Partnering Business mit einer deutlich zweistelligen Rate, unterstützt von einer

hohen Dynamik im Komponentengeschäft.

Auch in Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 12.4% in

Lokalwährungen und 12.6% in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente

den Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate. In China profitierten beide

Geschäftssegmente weiterhin von den anhaltend hohen Investitionen in das

Gesundheitswesen und die Life-Science-Forschung.

Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien

wuchsen im Geschäftsjahr 2017 um 22.0% in Lokalwährungen bzw. um 22.4% in

Schweizer Franken. Die hohe Umsatzsteigerung war sowohl vom starken organischen

Wachstum wie auch vom erstmaligen Beitrag der SPEware-Verbrauchsmaterialien

unterstützt. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 42.4% am

Gesamtumsatz und bildet den bisher höchsten je erzielten Wert für ein volles

Geschäftsjahr (2016: 37.6%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile)

entfielen dabei 21.6% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff

und Reagenzien) 20.8%.

Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2017

Die Integration der akquirierten US-amerikanischen SPEware, heute Tecan SP,

wurde 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dieses Unternehmen, seit Oktober 2016 Teil

des Konzerns, ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für

die Massenspektrometrie. Im Berichtsjahr wurde das Produktportfolio von Tecan SP

neu aufgestellt und unter dem Markennamen RESOLVEX(TM) zusammengefasst. Die

Produkte waren bisher hauptsächlich in Nordamerika erfolgreich und werden

zukünftig von der starken globalen Vertriebsstruktur der Tecan-Gruppe

profitieren. Die Vermarktung in Europa startete in der zweiten Jahreshälfte

2017.

Bei der französischen Pulssar Technologies S.A.S., übernommen im März 2017,

konnte Tecan ebenfalls bereits die Integration abschliessen. Die Verlagerung der

Pulssar-Fertigung von Paris nach San Jose (USA), wo Tecan bereits Komponenten

entwickelt und herstellt, wurde zügig vorgenommen und ist schon abgeschlossen.

Die Pulssar-Präzisionspumpen erweitern das Technologieportfolio des

Komponentengeschäfts von Tecan im Partnering Business und erfüllen

anwendungsspezifische Kundenbedürfnisse in verschiedenen Marktsegmenten.

Im Partnering Business schloss Tecan neue Entwicklungsvereinbarungen mit dem

italienischen Partner DiaSorin sowie mit der Sysmex Corporation aus Japan ab. Im

Projekt mit DiaSorin soll die Fluent(®)-Laborautomationslösung von Tecan als

Nukleinsäure-Extraktions-Plattform im Bereich der Molekulardiagnostik eingesetzt

werden. Als Basis des Instruments für Sysmex wird die neue Cavro(®) Omni Flex-

Plattform von Tecan verwendet, welche gezielt auf die Anwendung im Bereich der

Durchflusszytometrie adaptiert wurde.

Gesunde Bilanz - Erhöhung der Dividende vorgeschlagen

Zum 31. Dezember 2017 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 68.5%

(31. Dezember 2016: 66.2%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen

abzüglich Bankverbindlichkeiten und

-kredite) erreichte CHF 290.7 Mio. (31. Dezember 2016: CHF 242.3 Mio.). Das

Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 bei

CHF 1'166'487 (31. Dezember 2016: CHF 1'154'137), eingeteilt in 11'664'872

Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 17. April 2018 eine Erhöhung

der Dividende von CHF 1.75 auf CHF 2.00 je Aktie vorschlagen.

Ausblick 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Tecan ein rein organisches Umsatzwachstum in

Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weitere mögliche

Akquisitionen schliesst diese Prognose also nicht mit ein.

Nach einem Margensprung im Jahr 2017, zum Teil auch von nicht-wiederkehrenden

positiven Effekten getrieben, erwartet Tecan im Geschäftsjahr 2018 eine EBITDA-

Marge von erneut über 19% des Umsatzes.

Diese Erwartungen zur Profitabilität schliessen Integrationskosten für bereits

abgeschlossene Akquisitionen in Höhe eines niedrigen einstelligen

Millionenbetrags in Schweizer Franken ein und basieren auf prognostizierten

Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2018, wonach ein Euro CHF 1.15 entspricht

(2016: 1.07) und ein US-Dollar CHF 0.96 (2016: 0.99). Sie enthalten ebenfalls

keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Finanzbericht 2017 kann auf der Internetseite des Unternehmens

www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store

steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 werden heute um 9.00 Uhr (MEZ) in einer

Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die

Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein

Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0) 207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

* Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am

17. April 2018 in Pfäffikon (SZ) statt.

* Der Bericht zum ersten Halbjahr 2018 wird am 16. August 2018 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten

und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das

Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von

Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert.

Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologie-unternehmen,

Forschungs­abteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische

Laboratorien. Als Originalgeräte­hersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der

Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom

jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz

gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und

Entwicklungs­stätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es

ein Vertriebs- und Servicenetz.

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Dr. Rudolf Eugster Martin Brändle

Chief Financial Officer Vice President, Communications &

Investor Relations

investor@tecan.com Tel. +41 (0) 44 922 84 30

www.tecan.com Fax +41 (0) 44 922 88 89

