 Wirtschaft, Handel & Finanzen: GNW-News: Bombardier erhält bedeutende Vertragsverlängerung zur Wartung von Zügen für London Overground

Bombardier erhält bedeutende Vertragsverlängerung zur Wartung von Zügen für London Overground

- Bestehender Vertrag zur Wartung von ELECTROSTAR-Zügen um sieben weitere Jahre

verlängert

- Bestätigung für Bombardiers hochwertige Flotten-Wartungsdienste

Der Marktführer für Bahntechnik Bombardier Transportation erhielt von Transport

for London (TfL) eine bedeutende Vertragsverlängerung für die Wartung von Zügen

im Schienennetz von London Overground. Die Vertragsverlängerung ist eine

Variante einer bereits vorhandenen Vereinbarung zur Wartung von Zügen und

verlängert den bestehenden Vertrag über Wartungs- und Supportdienste für die

Flotte aus BOMBARDIER ELECTROSTAR Class-378-Zügen, die im Schienennetz von

London Overground eingesetzt werden, vom Dezember 2023 auf Mai 2030.

Der ursprünglich im Jahr 2006 unterzeichnete Vertrag reicht nun bis ins Jahr

2030, anstatt wie ursprünglich vorgesehen nur bis 2023. Die Vertragsänderung

besitzt einen Geldwert von rund 106 Millionen GBP (149 Millionen USD, 120

Millionen Euro).

Richard Hunter, UK Managing Director bei Bombardier Transportation, erklärte:

âEUR ?Diese Vertragsänderung zeigt TfLs ungebrochenes Vertrauen in Bombardiers

Fähigkeit zur Bereitstellung hochwertiger Wartungsdienste für Zugflotten. Wir

konnten zeigen, dass unsere Arbeit ihr Geld wert ist, und haben in

Zusammenarbeit mit dem Kunden die Service-Standorte reduziert und die

Wartungsintervalle verlängert.âEUR oe

Jonathan Fox, TfLs Director of Rail and Sponsored Services, kommentierte: âEUR

?Eine zuverlässige Zugflotte ist eine Grundvoraussetzung für den erstklassigen

Service, den wir bei London Overground bieten möchten, und wir sind sehr froh

darüber, unsere Zusammenarbeit mit Bombardier Transportation bei der Wartung der

Class-378-Züge fortzusetzen, die in unserem Schienennetz zum Einsatz kommen.âEUR

oe

Die Arbeiten im Rahmen des Vertrags zur Wartung von Zügen werden an vier

verschiedenen Standorten in und um London herum stattfinden, darunter im Depot

New Cross Gate im Südosten Londons und im Willesden Train Care Depot im Norden.

Bombardiers Serviceteams halten GroÃ?britannien auf einigen der am meisten

befahrenen und komplexesten Schienennetze der Welt in Bewegung und arbeiten von

19 Wartungsdepots überall im Land aus.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich

Schienenverkehrstechnologien und verfügt über das branchenweit breiteste

Portfolio. Bombardier deckt das gesamte Spektrum von Lösungen für den

Schienenverkehr ab, von Zügen über Teilnetze bis hin zu Signaltechnik. Das

Unternehmen bietet auch komplette Verkehrsnetze, E-Mobility-Technik sowie

Wartungsleistungen an. Bombardier Transportation ist stets bestrebt,

Innovationen zu tätigen, und leistet kontinuierlich Pionierarbeit auf dem Gebiet

der nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen bietet integrierte Komplettlösungen

an, die für Betreiber, Passagiere und die Umwelt gleichermaÃ?en vorteilhaft

sind. Bombardier Transportation hat seinen Hauptsitz in Berlin in Deutschland,

beschäftigt etwa 39.850 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte und

Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern.

Über Bombardier

Bombardier ist ein weltweiter Marktführer im Transportwesen mit mehr als 69.500

Mitarbeitern in vier Geschäftssegmenten und baut innovative und revolutionäre

Flugzeuge und Züge. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein

erstklassiges Transporterlebnis, das neue Standards in Sachen Fahrgastkomfort,

Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit schafft.

Bombardiers Hauptsitz befindet sich in Montreal, Kanada, und das Unternehmen

verfügt über Produktions- und Maschinenbaustandorte in 28 Ländern in den

Segmenten Transportwesen, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie

Flugzeugstrukturen und Ingenieurleistungen. Die Aktien von Bombardier werden an

der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2017 hat Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier und ELECTROSTAR sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.

Für spezifische Presseanfragen können Sie auch einen unserer Ansprechpartner

weltweit kontaktieren.

http://www.bombardier.com