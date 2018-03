 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Gut 30 Prozent der Ausländer in der EU mit Wohnungseigentum

Gut 30 Prozent der Ausländer in der EU mit Wohnungseigentum

In der EU haben 30,1 Prozent der Ausländer im Jahr 2016 über Wohnungseigentum verfügt. Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag lag dabei Österreich mit nur 19,9 Prozent an vorletzter Stelle, knapp vor Slowenien mit 19,1 Prozent. Den höchsten Anteil an ausländischen Wohnungseigentümern wiesen die baltischen Länder Litauen (88,0 Prozent) und Estland (85,4 Prozent) auf.