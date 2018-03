 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Henkel startet verhalten ins erste Quartal - Konzernprognose für 2018 bestätigt

Wegen Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft ist der Düsseldorfer Henkel-Konzern nur verhalten in das erste Quartal 2018 gestartet. Die Probleme seien auf eine Umstellung in den Transport- und Logistiksystemen in Nordamerika zurückzuführen, teilte Henkel am Montag in Düsseldorf mit. Betroffen seien vor allem das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln (Laundry & Home Care) sowie das Beauty-Geschäft.

Das Klebstoffgeschäft, das rund die Hälfte des Konzernumsatzes erwirtschaftet, zeige dagegen weiterhin eine starke Entwicklung. Den Jahresausblick für den Gesamtkonzern bestätigte die Dax-Gesellschaft . Demnach soll das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr weiter in der Bandbreite von 2 bis 4 Prozent liegen. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktien sackten auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um mehr als 3 Prozent zum Xetra-Schluss ab.