 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Hochtief verbündet sich für Übernahme von spanischem Autobahnbetreiber Abertis

Der deutsche Baukonzern Hochtief plant, den spanischen Autobahnbetreiber Abertis nun gemeinsam mit Partnern zu übernehmen. Der bislang ebenfalls um die Spanier buhlende italienische Autobahnbetreiber Atlantia kooperiert dafür mit Hochtief und dessen spanischer Mutter ACS. In diesem Zuge werden sich die Italiener am Ende auch an Hochtief beteiligen.