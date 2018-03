 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Industrieverband: Deutsche Firmen zunehmend besorgt wegen Brexit

Bei deutschen Unternehmen wächst aus Sicht des Industrieverbands BDI die Nervosität wegen der schwierigen Brexit-Verhandlungen. Der BDI drängt deswegen auf eine Übergangsphase. Beim Europäischen Rat am 22. und 23. März müsse dazu eine Entscheidung getroffen werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, am Dienstag in Berlin. Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit.