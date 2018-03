 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Innogy-Vorstand fordert Zusagen für Sicherheit der Arbeitsplätze

Der Vorstand des vor der Zerschlagung stehenden Energiekonzerns Innogy hat verbindliche Zusagen für die Beschäftigten gefordert. Eon und RWE müssten die entstandene Unsicherheit so schnell wie möglich beseitigen, heißt es in einem Schreiben des Vorstands an die Innogy-Mitarbeiter, das der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag, und über das auch die "Rheinische Post" und das "Handelsblatt" berichteten. "Wir brauchen wieder mehr Sicherheit in Form von verbindlichen Zusagen. Dabei hat die Sicherheit der Arbeitsplätze Priorität." Innogy hat rund 42 000 Mitarbeiter.