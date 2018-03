 Wirtschaft, Handel & Finanzen: IPO/'BöZ': Rocket-Internet-Beteiligung Home24 will binnen drei Monaten an Börse

IPO/'BöZ': Rocket-Internet-Beteiligung Home24 will binnen drei Monaten an Börse

Bei der Rocket-Internet-Beteiligung Home24 verdichten sich die Pläne für einen Börsengang. Laut einem Pressebericht will das Unternehmen binnen der kommenden drei Monate an die Frankfurter Börse. Angestrebt sei ein Emissionsvolumen von 100 bis 200 Millionen Euro, wobei die Bewertung insgesamt bei 500 bis 600 Millionen Euro liegen könnte, berichtete die "Börsen-Zeitung" (BöZ) am Freitag unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Die US-Banken Morgan Stanley und Citigroup sowie die deutsche Berenberg Bank sollen den Börsengang des Möbelversenders den Informationen zufolge durchführen. Home24 sowie die Finanzinstitute lehnten eine Stellungnahme ab.