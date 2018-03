 Wirtschaft, Handel & Finanzen: IPO: Dropbox will mit Bewertung von sieben Milliarden Dollar an die Börse

IPO: Dropbox will mit Bewertung von sieben Milliarden Dollar an die Börse

Der Online-Speicherdienst Dropbox strebt zu seinem Börsengang eine Bewertung von mehr als sieben Milliarden Dollar an. Das Unternehmen aus San Francisco setzte in einem aktualisierten Börsenprospekt am Montag den maximalen Aktienpreis vorläufig auf 18 Dollar an. Damit hätte die geplante Aktienplatzierung ein Volumen von bis zu 754,2 Millionen Dollar.