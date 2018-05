 Wirtschaft, Handel & Finanzen: IPO: Online-Möbelhändler Home24 strebt an die Börse

IPO: Online-Möbelhändler Home24 strebt an die Börse

Beim Online-Möbelhändler Home24 laufen die Vorbereitungen für einen Börsengang auf Hochtouren. Geplant sei eine Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Angepeilt wird den Angaben nach ein Erlös in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro, den Home24 zur Finanzierung seines weiteren Wachstums nutzen will.