 Wirtschaft, Handel & Finanzen: IT-Dienstleister Cancom stärkt mit Zukauf sein Dienstleistungsgeschäft

Der IT-Dienstleister Cancom will sein Geschäft mit Dienstleistungen mit einem Zukauf ausbauen. Cancom kaufe 82,1 Prozent der britischen Ocean Intelligent Communications Ltd, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Dienstag in München mit. Den restlichen Anteil sollen die Gründer und mehrere Manager von Ocean behalten. Zudem sollen Manager vom britischen Unternehmen, das neben IT-Dienstleistungen auch im Cloud-Geschäft tätig ist, weiter aktiv im operativen Geschäft bleiben. Zum Kaufpreis machte Cancom keine Angaben.