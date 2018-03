 Wirtschaft, Handel & Finanzen: IWH: Deutsche Wirtschaft könnte an Kapazitätsgrenze stoßen

IWH: Deutsche Wirtschaft könnte an Kapazitätsgrenze stoßen

Die boomende deutsche Wirtschaft stößt aus Sicht des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mehr und mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. "Das Bruttoinlandsprodukt expandiert nach vorliegender Prognose im Jahr 2018 um 2,2 Prozent", teilte das IWH am Donnerstag in Halle mit. Jedoch hätten die Unternehmen ihre Aussichten im Januar und vor allem im Februar sehr viel vorsichtiger beurteilt.