 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Jägermeister profitiert von guten Geschäften in Asien

Jägermeister profitiert von guten Geschäften in Asien

Dank einer kräftigen Nachfrage aus Asien hat der Kräuterlikör-Hersteller Jägermeister seinen Absatz gesteigert. Weltweit wurden 2017 rund 92,4 Millionen 0,7-Liter-Flaschen verkauft und damit rund eine Million Flaschen mehr als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wolfenbüttel mit. Als Hauptgrund nannte der Spirituosenhersteller gute Geschäfte im Ausland. Sie haben einen Anteil am Gesamtabsatz von rund 80 Prozent.