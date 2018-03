 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Japans Exporte steigen trotz Neujahrsfest in China

Japans Exporte steigen trotz Neujahrsfest in China

Der japanische Exportmotor läuft trotz der Neujahrsfeiern in China im Monat Februar. Im abgelaufenen Monat stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,8 Prozent auf 6,46 Billionen Yen (etwa 50 Milliarden Euro), wie das japanische Finanzministerium am Montag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gerechnet.