 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Konsumgüterkonzern Unilever verzichtet auf zweites Hauptquartier in London

Konsumgüterkonzern Unilever verzichtet auf zweites Hauptquartier in London

Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever gibt sein zweites Hauptquartier in London nach fast Einhundert Jahren auf. Dies geschehe im Zuge des schon länger laufenden Programms, die Strukturen des Konzern mit zwei Hauptsitzen in Rotterdam und London zu vereinfachen, wie der Hersteller von Dove-Seife, Magnum-Eis und Lipton-Teeam Donnerstag mitteilte. Konzernchef Paul Polman hatte Anfang Februar noch einmal bestätigt, dass die Entscheidung bald anstünde. Die britische Regierung beeilte sich am Morgen mitzuteilen, dass dieser Schritt nichts mit dem Brexit zu tun habe.