 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lufthansa will am Frankfurter Flughafen Millionen sparen

Lufthansa will am Frankfurter Flughafen Millionen sparen

Die Lufthansa setzt den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport weiter unter Druck. Man bekomme von Passagieren derzeit eindeutige Rückmeldungen, dass die Abläufe häufig nicht dem Premium-Anspruch genügten, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Bilanzvorlage seines Unternehmens. Wenn man die Probleme nicht in den Griff bekomme, müsse es vielleicht weitere Kapazitätsverlagerungen an andere Drehkreuze geben, drohte der Lufthansa-Chef.