 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Marktforscher GfK kooperiert bei Firmenumbau mit IBM

Das wirtschaftlich angeschlagene Marktforschungsunternehmen GfK will bei seiner Neuausrichtung künftig eng mit dem IT-Dienstleister IBM zusammenarbeiten. Darauf hätten sich jetzt beide Unternehmen verständigt, teilte ein GfK-Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. IBM solle die GfK bei "ausgewählten automatisierbaren Prozessen unterstützen", sagte der Sprecher. Die Schlüsselkompetenzen im Bereich Datenanalyse sollen dagegen weiterhin bei der GfK verbleiben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit IBM sollen noch in diesem Jahr die Aufgaben der in Indien und Bulgarien ansässigen Globalen GfK-Service-ZentrenIm Rahmen der Zusammenarbeit mit IBM sollen noch in diesem Jahr die Aufgaben der in Indien und Bulgarien ansässigen Globalen GfK-Service-Zentren (GSC) in IBM-Zentren verlagert werden. Die rund 500 betroffenen Mitarbeiter wiederum sollen im Zuge der Aufgaben-Verlagerung zu IBM wechseln.