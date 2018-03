 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Merkel mahnt Autobranche zur 'Mobilität der Zukunft'

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch angesichts zu schmutziger Luft in Städten eine entschlossenere Hinwendung der Autobranche zu neuen Antrieben angemahnt. Es komme jetzt darauf an, dass die gesamte deutsche Automobilindustrie die Zukunftsaufgaben meistere, sagte Merkel am Mittwoch dem ZDF-"heute-journal". Gemeinsam mit dem neuen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wolle auch sie sich sehr stark für schnelle Weichenstellungen einbringen, "dass wir die Brücke in die Mobilität der Zukunft schlagen - auch noch intensiver, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben".