 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Merkel setzt im Handelskonflikt mit USA auf Verhandlungslösung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt im Handelskonflikt mit den USA eine Verhandlungslösung an. Vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags sagte Merkel am Montag in Berlin, sie setze auf Gespräche mit den USA. Die neue Bundesregierung werde nach ihrem Amtsantritt das Gespräch mit den Amerikanern suchen. Merkel schloss aber nicht aus, dass die EU mit Gegenmaßnahmen antworte.