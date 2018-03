 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Merkel und Macron beraten in Paris über EU und internationale Krisen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitagnachmittag zu ihrer ersten Auslandsreise nach ihrer Vereidigung am Mittwoch in Paris erwartet. Die CDU-Politikerin will mit Präsident Emmanuel Macron über bilaterale, europapolitische und internationale Themen sprechen.

Der sozialliberale Macron wartet schon seit Monaten darauf, dass der wichtigste EU-Partner Deutschland wieder eine Regierung hat. Er pocht insbesondere bei der EU-Reform aufs Tempo. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich in der kommenden Woche (22. und 23. März) in Brüssel treffen. Auch der neue Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz wird in der französischen Hauptstadt erwartet. Der SPD-Politiker wird mit Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire zusammenkommen.