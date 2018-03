 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Messe 'New Energy 2018' startet am Donnerstag in Husum

Messe 'New Energy 2018' startet am Donnerstag in Husum

Die Messe "New Energy 2018" wird am Donnerstag in Husum ihre Pforten öffnen. Vier Tage lang werden Unternehmen aus dem In- und Ausland zeigen, dass erneuerbare Energie mehr bedeutet als Windräder oder Solaranlagen. Bis Sonntag werden rund 100 Aussteller auf 10 000 Quadratmetern Fläche ihre Produkte vorstellen. Zur Eröffnung der 15. Auflage der Messe erwarten die Veranstalter unter anderen Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne).