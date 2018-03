 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Morphosys steckt mehr Geld in eigenen Antikörper - 2018 höherer Verlust erwartet

Morphosys steckt mehr Geld in eigenen Antikörper - 2018 höherer Verlust erwartet

Das Biotechnologieunternehmen Morphosys treibt seinen Umbau weg vom reinen Dienstleister der Pharmaindustrie voran. Im laufenden Jahr will der TecDax -Konzern mehr Geld in seinen firmeneigenen Antikörper Mor 2018 stecken, um das Mittel marktreif zu machen, wie das Unternehmen am Dienstag zur Vorlage seiner Jahreszahlen mitteilte. Die höheren Ausgaben dürften das Ergebnis aber weiter belasten: Morphosys rechnet mit einem noch höheren operativen Verlust (Ebit) als 2017 bei zwischen minus 110 und minus 120 Millionen Euro.