 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Motorenhersteller Deutz setzt noch lange auf Diesel

Trotz der Elektrodebatte und Klimaschutzfragen setzt der Motorenhersteller Deutz auch langfristig auf Dieselantriebe. "Auch wenn man mehrere Jahrzehnte in die Zukunft schaut, wird es immer so sein, dass Deutz den größten Umsatz mit Diesel beziehungsweise Verbrennungsmotor macht", sagte Konzernchef Frank Hiller am Mittwoch in Köln. Die Firma mit rund 4200 Mitarbeitern stellt keine Antriebe für Pkw her, sondern für Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, etwa Gabelstapler, Traktoren, Bagger und Schlepper.