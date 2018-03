 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nach Giftanschlag: Röttgen will russisches Geld unter die Lupe nehmen

Nach Giftanschlag: Röttgen will russisches Geld unter die Lupe nehmen

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich dafür ausgesprochen, nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal russisches Geld in Europa unter die Lupe zu nehmen. In London und anderen europäischen Großstädten sei "dubioses Großkapital russischer Herkunft mit leichten Möglichkeiten der Geldwäsche unübersehbar", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.