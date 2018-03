 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Neuer K+S-Chef legt erste Jahresbilanz vor

Der Kasseler Düngemittel- und Salzproduzent K+S legt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die erste Jahresbilanz nach dem Wechsel an der Konzernspitze vor. Der neue Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr berichtet in Frankfurt über die Geschäftsentwicklung. Der langjährige Finanzchef hatte im Mai die Nachfolge von Norbert Steiner angetreten. Seitdem hat er dem MDax -Konzern eine neue Strategie und ehrgeizige Wachstumsziele verordnet.