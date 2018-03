 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Niedersachsen: Busfahrer und Kita-Mitarbeiter legen teilweise Arbeit nieder

In mehreren niedersächsischen Städten müssen Pendler am Donnerstag mit Behinderungen und Ausfällen im Nahverkehr rechnen. Auch in einigen Kitas, Sparkassen, Bibliotheken und Teilen der städtischen Verwaltung wollen Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Sie wollen damit ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Zu zwei zentralen Kundgebungen in Hannover und Bremen erwarten die Organisatoren insgesamt 8000 Menschen, sagte Matthias Büschking von der Gewerkschaft Verdi. Auch in Osnabrück, Stade und Bremerhaven sind Warnstreiks geplant.