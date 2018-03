 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am späten Nachmittag 65,20 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 37 Cent auf 61,33 Dollar.

Seit der Veröffentlichung neuer Daten zu den Lagerbeständen in den USA am Vortag zeigte sich am Ölmarkt keine klare Richtung. Zeitweise waren die Ölpreise gesunken und zuletzt wieder etwas gestiegen.

Die Lagerdaten aus den USA waren widersprüchlich. Wie die US-Regierung bereits am Vortag mitgeteilt hatte, waren die Benzinreserven in der vergangenen Woche vergleichsweise stark um 6,3 Millionen Barrel gesunken. Dagegen waren die US-Lagerbestände an Rohöl und die amerikanische Fördermenge in der vergangenen Woche jeweils gestiegen.

Die US-Ölreserven waren etwa doppelt so stark gestiegen wie erwartet. "Der Grund des kräftigen Lageraufbaus bleibt im Dunklen", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. Fallende Rohölimporte und eine gestiegene Rohölverarbeitung hätten eher für einen Rückgang der Ölvorräte gesprochen.