 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SEOriginal-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 20.03.2018

Kursziel: 6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,70 auf EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Valneva veröffentlichte gestern positive Zwischenergebnisse für die

Phase-I-Studie des Borreliose-Programms VLA15. Der Impfstoffkandidat

erreichte erfolgreich den primären Endpunkt der Studie. Er zeigte ein gutes

Sicherheitsprofil (in allen Dosierungen und Formulierungen), welches

vergleichbar zu anderen zugelassenen Impfstoffen ist. Darüber hinaus

überwachte das Unternehmen als sekundären Endpunkt die Immunogenität durch

die Messung der Serokonversionsrate (SCR). VLA15 zeigte in allen getesteten

Dosen und Formulierungen eine hohe immunogene Aktivität. Der

Impfstoffkandidat zeigte eine klare dosisabhängige SCR. Die

Formulierungsgruppen erzielten unter Verwendung eines Adjuvans bessere

Ergebnisse als ohne Adjuvans bei gleichen Dosen. VLA15 erreichte eine SCR

von 71,4% - 96,4% bei einer höchsten Dosis von 90 mcg unter Verwendung

eines Adjuvans. Daher bevorzugt Valneva diese Dosis und Formulierung für

die weitere Entwicklung. Angesichts der positiven Ergebnisse hat das

Unternehmen beschlossen, so bald wie möglich in die Phase-II-Entwicklung

einzutreten und erwartet, dass die Phase-II-Studie in H2/18 beginnen wird.

Basierend auf den vielversprechenden Top-Line-Daten zum Impfstoffkandidaten

VLA15 haben wir unser Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell aktualisiert und

unser Kursziel auf EUR6,00 (bisher: EUR5,70) angehoben. Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and increased the price target from EUR 5.70 to EUR 6.00.

Abstract:

Yesterday, Valneva reported positive interim results for the Phase I

clinical study of the Lyme programme VLA15. The vaccine candidate

successfully met the primary endpoint of the study by showing a favourable

safety profile (in all doses and formulations) comparable to other approved

vaccines. Further, as a secondary endpoint, the company monitored the

immunogenicity by measuring the seroconversion rate (SCR). VLA15 exhibited

high immunogenic activity in all doses and formulations tested. The vaccine

candidate showed a clear dose-dependent SCR with the formulation groups

using adjuvant achieving superior results to the groups with similar doses

using no adjuvant. VLA15 achieved an SCR of 71.4% - 96.4% with the highest

dose of 90µg using adjuvant. As a result, Valneva identified this dose and

formulation as the preferred one for further development. In light of the

positive results, the company has decided to enter Phase II development as

soon as possible and anticipates the Phase II study will start during

H2/18. Based on the promising top-line data on the lead vaccine candidate

VLA15, we have updated our sum-of-the-parts valuation model and upgraded

our price target to EUR6.00 (previously: EUR5.70). We reiterate our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16227.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°