 Wirtschaft, Handel & Finanzen: OTS: Wirecard AG / Wirecard expandiert in Asien und gewinnt Mizuho Bank als ...

Wirecard expandiert in Asien und gewinnt Mizuho Bank als Neukunden für

AschheimDienstleistungen im Bereich Acquiring und Issuing / Mizuho profitiert

von Wirecards Spektrum an digitalen Services aus einer Hand

Wirecard, der führende Spezialist für

digitale Finanztechnologie, hat Mizuho Bank, Ltd. ("Mizuho Bank"),

eines der größten Finanzinstitute der Welt, als Neukunden gewonnen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit bietet Wirecard den Firmenkunden von

Mizuho Kartenakzeptanz- und Kartenausgabedienste (Acquiring und

Issuing) im Großraum Asien. Durch die Partnerschaft mit Wirecard als

Asiens führender Payment-Anbieter ist die Mizuho Bank in der Lage,

ihren japanischen Kunden umfassende Bankdienstleistungen aus einer

Hand mit wenig Verwaltungsaufwand anzubieten. Die Mizuho Bank

profitiert somit von Wirecards Netzwerk in Asien.

Neben finanziellen und strategischen Dienstleistungen wird die

Mizuho Bank nun allen Kunden auch Mehrwertleistungen anbieten können.

Zum Beispiel können Kunden die Kartenakzeptanzdienste nutzen, ohne

hierfür extra ein Bankkonto eröffnen zu müssen. Dank der

Zusammenarbeit mit Wirecard kann die Mizuho Bank ihren Kunden ein

Payment-Ökosystem bieten, in dem alle Services gebündelt sind.

Takeshi Ohashi, General Manager of Global Transaction Banking bei

der Mizuho Bank, sagt: "Wir haben das Ziel, unsere Kunden überall

dort zu unterstützen, wo sie tätig sind. Durch unsere Zusammenarbeit

mit Wirecard verbreitern wir unser Lösungsspektrum und bieten unseren

Kunden optimale Mehrwertdienste für ihre Geschäfte."

"Mit Wirecard als bevorzugtem Partner können wir den Umfang

unseres Leistungsangebots für diese Kunde erweitern. Daher sehen wir

großes Potenzial in der Partnerschaft und haben die Absicht, sie

geografisch noch weiter auszudehnen," so Thomas Ng, Head of East Asia

region, Global Transaction Banking bei der Mizuho Bank.

Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard, fügt hinzu:

"Wir freuen uns sehr, mit einem der größten Finanzinstitute der Welt

zusammenzuarbeiten und Mizuho mit unserer Infrastruktur und unserem

Know-how zu unterstützen. Wir haben langjährige Erfahrungen auf dem

asiatischen Markt und sind eingehend mit den Eigenschaften der

einzelnen Märkte vertraut. Daher sind wir in der Lage, den

spezifischen Bedürfnissen der Kunden der Mizuho Bank gerecht zu

werden."

Für weitere Informationen besuchen Sie Wirecard an Stand G40 auf

der Money2020 Asia vom 13. bis 15. März 2018 in Singapur im Marina

Bay Sands Expo & Convention Centre.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, elektronische Zahlungen aus allen

Vertriebskanälen anzunehmen. Die Wirecard-Gruppe ist ein führender

unabhängiger Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für

den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform

stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit

ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die

Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder

mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard-Gruppe Unternehmen die

komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für

Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

Nähere Informationen über Wirecard finden Sie unter www.wirecard.de,

oder folgen Sie uns auf twitter@wirecard.

Über die Mizuho Bank:

Die Mizuho Bank bietet finanzielle und strategische Lösungen für

die immer vielfältiger und anspruchsvoller werdenden Bedürfnisse von

Kunden. Schwerpunktmäßig werden Großunternehmen, Finanzinstitute,

Privatpersonen, öffentliche Stellen sowie kleine und mittelständische

Unternehmen bedient. Mit Zweigstellen in 38 Ländern und Regionen

bietet die Mizuho Bank Kunden neben einem örtlich angepassten

Serviceangebot auch die umfassende Reichweite eines weltweiten

Geschäftsnetzwerks. Die Mizuho Bank ist eine Tochtergesellschaft der

in Japan niedergelassenen Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG),

einem der größten Finanzdienstleister der Welt mit Assets im

Gesamtwert von rund 1,7 Billionen USD. www.mizuhobank.com

