 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Presse: Chefwechsel bei Goldman Sachs wohl noch dieses Jahr

Die führende US-Investmentbank Goldman Sachs dürfte nach einem Zeitungsbericht noch in diesem Jahr einen neuen Vorstandschef bekommen. Der amtierende Top-Manager Lloyd Blankfein werde das Spitzenamt voraussichtlich im Dezember an seinen Nachfolger David Solomon übergeben, schrieb die "New York Times" (Freitag) unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Der genaue Zeitplan stehe aber noch nicht fest. Einem Sprecher der Bank zufolge wurden noch keine Entscheidungen getroffen.

Dass Blankfein zum Jahresende aufhören wolle, hatte im März bereits das "Wall Street Journal" berichtet. Der 63-Jährige schrieb daraufhin bei Twitter: "Das ist die Ankündigung des WSJ und nicht meine." Der 56-jährige Vorstand Solomon gilt als sicherer Nachfolger - Blankfeins zweiter Kronprinz, Harvey Schwartz, hatte das Unternehmen im April bereits verlassen. Seitdem ist Solomon als alleinige "Nummer Zwei" bei Goldman Sachs für das Tagesgeschäft verantwortlich.