 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Presse: FDP bringt Entwurf zur Ausdehnung der Höchstarbeitszeit ein

Die FDP will einem Medienbericht zufolge am Donnerstag im Bundestag einen Gesetzentwurf zu einer Ausdehnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit einbringen. Nach der Vorstellung der Liberalen solle eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden festgelegt werden, berichteten die "Südwest Presse" und die "Märkische Oderzeitung" (Mittwoch). Momentan dürfen Beschäftigte im Regelfall pro Tag höchstens acht Stunden arbeiten - bei fünf Arbeitstagen sind das maximal 40 Stunden pro Woche. Allerdings fallen schon jetzt in vielen Berufen Überstunden an.