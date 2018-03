 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ProSieben dreht zweite 'Global Gladiators'-Staffel in Thailand

ProSieben dreht zweite 'Global Gladiators'-Staffel in Thailand

Für die zweite "Global Gladiators"-Staffel schickt ProSieben acht Promis nach Thailand. Die Dreharbeiten für die Reality-Game-Show haben bereits begonnen, wie der Privatsender am Dienstag mitteilte. Sabrina Setlur, Lucas Cordalis, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez, Joey Heindle, Miriam Höller und Ben Blümel reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer durch das asiatische Land - überwacht von zahlreichen Kameras. Wie in der ersten Staffel müssen die "Gladiatoren" bei etlichen "Challenges" ihr Können beweisen.