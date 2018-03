 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Rentenkasse 2017 mit einem Plus von 300 Millionen Euro

Rentenkasse 2017 mit einem Plus von 300 Millionen Euro

Die gesetzliche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr ein Plus von 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Sprecher der Rentenversicherung bestätigte die Zahlen, über die zunächst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag) berichtet hatte, am Donnerstag in Berlin im Grundsatz. Laut Bericht beliefen sich die Einnahmen im vergangenen Jahr auf 293,5 Milliarden Euro, die Ausgaben auf 293,2 Milliarden Euro.