 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Rocket-Beteiligung Home24 beschleunigt Wachstum

Der als Börsenaspirant gehandelte Online-Möbelversand Home24 hat im vergangenen Jahr sein Wachstum weiter beschleunigen können und den eigenen Verlust reduziert. Die Erlöse der Rocket-Internet-Beteiligung stiegen 2017 auch dank eines Schlussspurts zum Jahresende um 13 Prozent auf 276 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) verbesserte sich demnach von minus 40 Millionen auf minus 22 Millionen Euro.

Das Unternehmen ist derzeit neben Deutschland in sechs weiteren europäischen Märkten aktiv. Hinzu kommt Brasilien. In Lateinamerika erreichte Home24 im saisonal starken Schlussquartal als erste Region auf bereinigter Ebitda-Basis die Gewinnschwelle. Das Unternehmen investiert derzeit in sein Wachstum und hat die Marketingausgaben erhöht. So entstanden etwa Showrooms für interessierte Möbelkäufer. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Prozesse und Systeme optimiert, dies habe zur verbesserten Entwicklung beigetragen, hieß es.