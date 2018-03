 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Absage an genossenschaftliche Direktbank - Jahresüberschuss stabil

Die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland setzen trotz digitaler Neuerungen weiterhin auf ein dichtes Filialnetz. "Eine genossenschaftliche Direktbank wird es nicht geben", sagte die seit Jahresbeginn amtierende Präsidentin des Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, am Dienstag in Frankfurt. "Unserer Herausforderung ist es, aus unserer guten Marktposition in einer digitalisierten Umgebung noch mehr zu machen." Weiter vorantreiben will die Gruppe das kontaktlose Bezahlen und das Bezahlen mit dem Smartphone.