 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor US-Zinsentscheid minimal im Plus

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor US-Zinsentscheid minimal im Plus

Vor der Leitzinsentscheidung in den USA hat der Dax am Mittwoch seine Vortagesgewinne minimal ausgebaut. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12 324,33 Punkte zu. Dennoch geht die Richtungssuche weiter und letztlich dürfte eher Zurückhaltung das Bild prägen. Denn echte Impulse werden erst am Abend durch die US-Notenbank erwartet. Dabei interessiert weniger die bevorstehende sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus, da sie als ausgemachte Sache gilt.