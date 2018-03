 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne - Versorger erneut vorn

Nach seiner jüngsten jüngsten Erholung hat sich der Dax am Dienstag nur in kleinen Schritten weiter vorgewagt. Der deutsche Leitindex gewann bislang 0,10 Prozent auf 12 430,59 Punkte. Er hatte sich nach seinem Rutsch auf das Tief seit Februar 2017 bei 11 830 Punkten zuletzt binnen einer Handelswoche wieder um über 5 Prozent nach oben gearbeitet. Von den Weltbörsen fehlten am Dienstagmorgen aber die Argumente für weiteren Auftrieb.