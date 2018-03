 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Schwache Wall Street lässt Dax-Plus schrumpfen

Der Dax hat am Mittwoch nur einen kleinen Teil seiner Gewinne behaupten können. Nachdem der deutsche Leitindex lange vom etwas schwächelnden Euro profitiert hatte, rutschte er im Sog der Wall Street zwischenzeitlich in die Verlustzone. Am Ende rettete er immerhin ein Plus von 0,14 Prozent auf 12 237,74 Punkte ins Ziel. Damit misslang ihm der Versuch, sich von seinen Vortagsverlusten zu erholen und wieder an den vorangegangenen Erholungstrend anzuknüpfen.