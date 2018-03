 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow gibt nach - Tech-Indizes auf Rekordhochs

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow gibt nach - Tech-Indizes auf Rekordhochs

Die US-Anleger haben nach dem Kursfeuerwerk des Dow Jones Industrial vom Freitag eine Verschnaufpause eingelegt: Der US-Leitindex rutschte im Handelsverlauf am Montag ins Minus. Die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite hingegen knüpften an ihre jüngsten Gewinne an und schwangen sich zu neuen Rekordhöhen auf. Hier wirkte der sehr positive US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag noch nach.