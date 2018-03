 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: EZB-Chef Draghi signalisiert langsame geldpolitische Wende

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich bei ihrer absehbaren geldpolitischen Wende viel Zeit lassen. Das legen Bemerkungen von EZB-Präsident Mario Draghi während einer Konferenz am Mittwoch in Frankfurt nah. So stellte Draghi klar, dass die Notenbank ihre extrem lockere Geldpolitik erst dann etwas zurücknehmen werde, wenn sich die Inflationsentwicklung nachhaltig ihrem Preisziel annähere. Und selbst nach Beendigung der Käufe werde die geldpolitische Ausrichtung vorsichtig bleiben.