 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Gea Group setzt sich Ziele für 2022 - Beteiligungen im Fokus

Der Maschinenbauer Gea Group setzt sich nach einem schwachen Jahr 2017 neue Ziele für die Zeit bis 2022. Der Umsatz soll Jahr für Jahr steigen. Und von jedem eingenommenen Euro soll am Ende ein größerer Teil als operativer Gewinn hängen bleiben, wie das Unternehmen zu seinem Kapitalmarkttag am Montag in London mitteilte. Die Zeit des Konzernumbaus ist für Gea allerdings nicht zu Ende. Vorstandschef Jürg Oleas deutete vielmehr an, noch stärker zu prüfen, was zum Konzern gehören soll und was nicht.

Der Konzern mit Wurzeln in der Metallgesellschaft und der Gesellschaft für EntstaubunganlagenFür die Gea-Aktie ging es nach merklichen Kursverlusten am Morgen auch am Nachmittag weiter abwärts. Nach Bekanntgabe der Mittelfristziele lag sie zuletzt mit 3,58 Prozent im Minus bei 37,48 Euro und war damit mit Abstand schwächster Wert im MDax . Von den mehrfachen Gewinnwarnungen im vergangenen Jahr hatte sich die Aktie zwar erholt. Nach eher vorsichtigen Aussagen bereits zu Jahresbeginn war der Kurs aber erneut ins Schwanken geraten.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir so auch in einem erwartet herausfordernden Marktumfeld nachhaltiges Wachstum mit einer starken Marge verbinden können", sagte Oleas anlässlich des Investorentags. Er will den Konzern in allen für ihn wichtigen Bereichen zum Marktführer machen - was bisher nur für zwei Drittel der Bereiche gelte. Dabei will er mehr als bisher auf die Beteiligungen des Konzerns schauen und "noch stärker auf aktives Portfoliomanagement setzen".

Der Konzern mit Wurzeln in der Metallgesellschaft und der Gesellschaft für Entstaubunganlagen (Gea) hieß nach mehreren Fusionen seit Jahrtausendwende zunächst MG Technologies. 2005 benannte er sich in Gea Group um und stieß in den Folgejahren Bereiche wie sein Wärmetauscher-Geschäft ab, straffte seine Struktur erst von neun auf fünf und schließlich auf zwei Sparten. Er übernahm die Technologieanbieter CMT, Comas und Hilge, den niederländischen Hersteller Convenience Food Systems und den italienischen Produktionsanlagen-Hersteller Imaforni. Vorstandschef Oleas stellte seine neuen Ziele unter den Vorbehalt, dass "wesentliche zukünftige Portfolioanpassungen" darin nicht enthalten seien.

Bis 2022 will der Manager den Konzernumsatz nun Jahr für Jahr um 3,5 bis 4,5 Prozent steigern. Davon sollen am Ende 13,5 bis 15,5 Prozent als operativer Gewinn (operatives Ebitda) bei Gea hängenbleiben. Diese sogenannte operative Ebitda-Marge hatte 2017 bei 12,2 Prozent gelegen. Auch in Zukunft will Gea mindestens 40 bis 50 Prozent seines Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausschütten.

Die Ziele gelten allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich das Weltwirtschaftswachstum nicht wesentlich abschwächt und die Nachfrage in den Kundenbranchen sich nicht wesentlich verringert. Gea hatte sich zuletzt vor zwei Jahren Mittelfristziele für die Zeit bis 2020 gesetzt und geplant, seine Rentabilität bis dahin zu steigern. Zuletzt hielten die Krise der Milchindustrie sowie der starke Euro das Unternehmen unter Druck.

Mit seinen Zahlen für 2017 und seiner Prognose für 2018 hatte Gea am Morgen bereits die Anleger an der Börse enttäuscht. Trotz eines weiteren schwachen Jahres will der Konzern eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie auszahlen und damit 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Für 2018 zeigte sich der Vorstand wegen der anhaltenden Schwäche in den Getränke- und Milchverarbeitungsindustrien weiterhin vorsichtig.

Trotz des schon länger eingeleiteten Konzernumbaus hat Vorstandschef Oleas die Erwartungen von Investoren bereits mehrfach enttäuscht. Der Manager stand deshalb in der Kritik von aktivistischen Investoren. 2017 waren der belgische Unternehmer Albert Frère und etwas später der US-Investor Paul Singer bei Gea Group eingestiegen.

Seinen noch zu Jahresbeginn veröffentlichten Korridor für das operative Ergebnis wiederholte Gea am Montag nicht. Mit der Umstellung auf eine Margenprognose wolle sich der Konzern in seinen Zielen weniger abhängig von der weiteren Umsatzentwicklung machen, erläuterte ein Sprecher. Unter anderem wegen der Probleme im Geschäft mit der Milchindustrie habe Gea in den vergangenen Jahren die eigenen Erlösziele nicht einhalten können.

Für 2018 peilt der Vorstand nun eine operative Marge von 12 bis 13 Prozent an. Die Erlöse sollen um 5 bis 6 Prozent steigen. Allerdings dürfte das Wachstum im Wesentlichen durch die jüngsten Zukäufe Pavan und Vipoll angetrieben werden. Bei seinen Prognosen rechnet Gea weiteren Gegenwind von der Währungsseite nicht ein und nennt seine Ziele auf Basis konstanter Wechselkurse.

Im vergangenen Jahr verfehlten die Düsseldorfer wie schon 2016 ihre zuvor zusammengestrichenen Ergebnisziele. Der Umsatz stieg zwar um 2,5 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, doch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um 0,5 Prozent auf knapp 564 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich brockte vor allem die US-Steuerreform dem Konzern einen noch deutlich höheren Gewinnrückgang ein: Das Konzernergebnis sank um 14,5 Prozent auf rund 243 Millionen Euro. Hier schlug vor allem eine deutlich gestiegene Steuerquote durch die Neubewertung latenter Steuern von Gea-Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten durch.