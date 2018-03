 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Hannover Rück bringt weitere Sonderdividende ins Spiel - Aktie verliert

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück lockt seine Aktionäre auch nach dem Katastrophenjahr 2017 mit der Aussicht auf weitere Sonderdividenden. Wenn die Kapitaldecke so komfortabel bleibe, könne der Konzern auch für 2018 mehr als die eigentlich geplanten 35 bis 40 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre ausschütten, kündigte der kleinere Rivale des Weltmarktführers Munich Re bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am Dienstag in Hannover an.