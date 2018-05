 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Hilbers sieht NordLB nicht in der Krise

ROUNDUP: Hilbers sieht NordLB nicht in der Krise

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat dem Eindruck widersprochen, die NordLB sei in einer Schieflage. "Die NordLB befindet sich nicht im Krisenmodus, und es geht hier auch nicht um eine Bankenrettung", sagte Hilbers am Freitag im Landtag. Norddeutschlands größte Landesbank sei liquide und habe in vielen Bereichen profitabel gearbeitet.