 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/IPO: Siemens-Tochter Healthineers dürfte Maximalpreis verfehlen

Die Nachfrage nach den Aktien der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers könnte etwas geringer sein als von einigen Investoren gehofft. Die Preisprognose lag laut einer der beteiligten Banken zuletzt bei 27,50 bis 28,50 Euro. In diesem Bereich würden alle angebotenen Aktien Abnehmer finden. Am Abend hieß es allerdings, dass Gebote unter 28 Euro Gefahr laufen würden, nicht zustande zu kommen.

Im Handel per Erscheinen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) standen die Healthineers-Papiere am Mittwoch unter Druck und lagen zuletzt bei 32,00 Euro.

Siemens will 15 Prozent der Tochter oder 150 Millionen Aktien an die Börse bringen. Die Preisspanne für die Papiere war auf 26 bis 31 Euro festgesetzt worden. Auf Basis des zunächst genannten Maximalpreises würde Healthineers mit 31 Milliarden Euro bewertet. Das liegt deutlich unter früheren Analystenschätzungen von bis zu 40 Milliarden Euro.

Im Handel per Erscheinen können risikofreudigere Anleger bereits vor dem Börsengang zum Zug kommen. Sie bekommen die Papiere dann nach dem Börsengang geliefert. In der Regel starten Broker diesen Handel mit Start der Zeichnungsfrist./mis/das/tos

