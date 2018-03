 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Niki-Nachfolgerin Laudamotion startet Flugbetrieb mit Fragezeichen

Unter dem Namen Laudamotion geht die ehemalige Air-Berlin-Tochter Niki Ende März an den Start - wenn auch noch auf wackeligen Beinen. Die Wettbewerbshüter müssten noch klarstellen, ob Laudamotion ihre Flüge von der Lufthansa-Tochter Eurowings vermarkten lassen dürfe, erklärte Firmeneigner Niki Lauda am Freitag in Wien. Laudamotion will ab Ende März von Deutschland und Österreich aus Ziele im Mittelmeerraum anfliegen. Ab Juni sollen 21 Maschinen starten. Flüge können über Laudamotion selbst oder über die Thomas-Cook-Tochter Condor gebucht werden.

Der frühere Formel-1-Rennfahrer Lauda will die österreichische Gesellschaft zu einem eigenständigen Billigflug-Anbieter ausbauen und zudem Charterflüge für Reiseveranstalter anbieten, möglichst ab Herbst. Weil der Sommerflugplan schon Ende März startet, baut er zunächst auf eine Kooperation mit dem Ferienflieger Condor - und auf Eurowings. Ein sogenannter Wet-Lease, bei dem Laudamotion-Jets samt Besatzung für Eurowings an den Start gingen, wäre nach Laudas Ansicht aber nicht zulässig. Er wolle keinen Fehler machen und auf Nummer sicher gehen. Dazu will er erneut mit der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde sprechen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte am Donnerstag von acht bis zehn Flugzeugen gesprochen, die Laudamotion voraussichtlich samt Personal an Eurowings vermieten werde. Die Lufthansa hatte die Laudamotion-Vorgängerin Niki im Jahr 2017 aus Wettbewerbsgründen nicht übernehmen dürfen. Lauda, der Niki gegründet und später an die inzwischen insolvente Air Berlin verkauft hatte, erhielt den Zuschlag. Weil Niki nur geleaste Flugzeuge besaß, bezahlte Lauda mit dem Kaufpreis von knapp 50 Millionen Euro vor allem für deren Start- und Landerechte (Slots) an Flughäfen wie Düsseldorf. Dort will er seine Maschinen unter eigener Flugnummer an den Start schicken - sonst könnten ihm diese Slots verlorengehen. Lauda erwartet in den ersten Monaten einen Verlust im einstelligen Millionenbereich. Er sei aber überzeugt, dass Laudamotion ab dem zweiten Betriebsjahr in die schwarzen Zahlen fliegen werde. An fehlenden Flugzeugen soll Laudamotion nicht scheitern. 14 Maschinen hat sich Lauda nach eigenen Angaben gesichert. Die Lufthansa muss ihm bereits übernommene Jets nach der geplatzten Niki-Übernahme zur Verfügung stellen. Genügend Piloten habe er bereits eingestellt, sagte er. Es fehlten aber noch 30 bis 40 Flugbegleiter. Insgesamt habe Laudamotion jetzt rund 640 Mitarbeiter. Niki hatte etwa 1000 Beschäftigte - betrieb allerdings auch 21 Flugzeuge. So groß soll die Laudamotion-Flotte auch werden. Zu den 14 Maschinen aus der Airbus-A320-Familie sollten noch 7 hinzukommen, sagte Lauda. Neu kaufen will er die weniger spritdurstige Nachfolgerin Airbus A320neo - aber erst, wenn die derzeitigen technischen Probleme mit den neueren Triebwerken der Hersteller Pratt & Whitney und CFM gelöst sind.