 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Prudential will Europa-Geschäft abspalten - Aktie legt zu

Der britische Lebensversicherer Prudential will sein Europa-Geschäft abspalten und sich auf die Wachstumsmärkte in Asien, den USA und Afrika konzentrieren. Die Europa-Sparte M&G Prudential wolle er als eigenständige Gesellschaft an die Börse bringen, teilte der Konzern am Mittwoch bei der Vorlage der Jahresbilanz in London mit. Zudem verkauft das Unternehmen einen Teil seines britischen Altersvorsorge-Geschäfts an den Abwickler Rothesay Life.