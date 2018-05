 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Regierungsverhandlungen in heißer Phase - Warnungen in Richtung Rom

ROUNDUP: Regierungsverhandlungen in heißer Phase - Warnungen in Richtung Rom

In der entscheidenden Phase der Regierungsverhandlungen in Italien mehren sich Warnungen in Richtung der europakritischen Parteien. Frankreich pocht auf die Einhaltung der europäischen Schuldenregeln durch die geplante Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega, die am Sonntag in Rom die Einigung über einen Regierungschef suchten. Auch aus Deutschland kommen mahnende Worte.