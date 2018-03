 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Rohstoffkosten belasten Symrise - Dividende steigt leicht

Höhere Rohstoffkosten haben im vergangenen Jahr an der Profitabilität des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise genagt. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag 2017 mit 21 Prozent einen halben Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Für neue Jahr rechnet Symrise mit einem weiteren Rückgang, gibt sich aber insgesamt zuversichtlich und hält an seinen mittelfristigen Zielen fest. Anleger reagierten dennoch verstimmt.