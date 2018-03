 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/VDZ: Zeitschriftenverlage legen im Digitalgeschäft weiter zu

In Deutschland lesen 94 Prozent aller Menschen regelmäßig Zeitschriften. Bei den Jüngeren zwischen 14 und 19 Jahren sind es immerhin 87 Prozent, wie der der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am Dienstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin mitteilte. Allein 1,7 Milliarden Publikumszeitschriften verkaufte die Branche 2017, statistisch gesehen waren das rund 20 Hefte pro Einwohner. Darunter lagen die Programmzeitschriften mit 412 Millionen Exemplaren auf Platz eins vor den wöchentlichen Frauenzeitschriften mit 344 Millionen. Umsatzwachstum in der Zukunft sehen die Verlage allerdings vor allem im Digitalgeschäft.