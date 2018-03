 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Verbraucherschützer fordern Transparenz bei künstlicher Intelligenz

Algorithmen entscheiden bereits über die Kreditwürdigkeit von Kunden, die Vergabe von Arbeitsplätzen oder lassen Autos autonom fahren. Aber wer überwacht die Algorithmen? Es sei eine breite politische und gesellschaftliche Diskussion um die Regulierung künstlicher Intelligenz erforderlich, mahnten am Montag in Berlin Vertreter aus Politik und Wirtschaft an. "Wir wollen für die Bedeutung des Themas werben", sagte Jens Zimmermann, netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Es brauche künftig Institutionen, die für die nötige Transparenz sorgten.